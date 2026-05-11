Sono in corso le ricerche di Sonia Bottecchiari, 49 anni, e dei suoi due figli di 14 e 16 anni, che sono spariti dopo aver lasciato Castell’Arquato, in provincia di Piacenza. Le forze dell'ordine stanno lavorando senza sosta per rintracciarli. La notizia della scomparsa è stata comunicata nelle ultime ore, e si stanno seguendo tutte le piste a disposizione.

Proseguono senza sosta le ricerche di Sonia Bottecchiari, 49 anni, e dei suoi due figli, di 14 e 16 anni, scomparsi dopo essersi allontanati da Castell’Arquato (Piacenza). Con loro risultano spariti anche i quattro cani di famiglia. Nelle ultime ore l’attenzione degli investigatori si è concentrata su alcuni elementi ritenuti utili a ricostruire gli spostamenti, ma al momento non sono emerse tracce certe. Le attività di ricerca si sviluppano su un’area ampia e complessa, con controlli capillari su strade, sentieri e zone boschive. Le segnalazioni arrivate dai cittadini vengono vagliate una per una, mentre le squadre impegnate sul territorio continuano a lavorare ininterrottamente.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Sonia e i figli scomparsi, la notizia è arrivata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mamma e due figli scomparsi con 4 cani, si indaga per sottrazione di minore

Notizie correlate

Sonia e i figli scomparsi, la terribile notizia è arrivataUn’auto ritrovata, un territorio difficile da battere e un silenzio che pesa sempre di più.

Sonia e i figli scomparsi, la notizia è appena arrivataLa vicenda legata alla scomparsa di Sonia Bottecchiari e dei suoi due figli adolescenti si arricchisce di nuovi elementi che aggravano ulteriormente...

Argomenti più discussi: Sonia Bottacchiari e i suoi figli avvistati in una zona di montagna in Friuli: cosa sappiamo; Famiglia scomparsa in Friuli, nessuna traccia di Sonia Bottacchiari e dei figli: cosa sappiamo; Si licenzia, poi parte con i suoi due figli e sparisce con loro. Il giallo di Sonia Bottacchiari: l'auto ritrovata e la denuncia dell'ex marito; Scomparsi nel nulla, il giallo della mamma e dei suoi figli non trova soluzioni.

(Adnkronos) - Proseguono senza sosta le ricerche di Sonia Bottacchiari, 49 anni, i due figli di 14 e 16 anni e dei quattro cani di famiglia, scomparsi dopo essere partiti il 20 aprile scorso da Castell'Arquato, nel Piacentino, per trasco #Cronaca #TopNew… - x.com x.com

Scomparsa di Sonia Bottacchiari e dei figli. Ex marito? - Reddit reddit