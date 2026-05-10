Sonia e i figli scomparsi la terribile notizia è arrivata

Da giorni, le forze dell’ordine cercano di fare luce sulla scomparsa di una donna e dei suoi figli, dopo che è stata trovata un’auto abbandonata in una zona impervia. Le ricerche si concentrano tra boschi e sentieri, mentre le segnalazioni continuano ad arrivare. Il silenzio che avvolge la vicenda si fa sempre più pesante, mentre le autorità proseguono le indagini.

Un’auto ritrovata, un territorio difficile da battere e un silenzio che pesa sempre di più. Da giorni si inseguono segnalazioni, si controllano strade e sentieri, si setacciano boschi. Ma di loro, finora, nessuna traccia certa. E nelle ultime ore è emerso un particolare che sta facendo salire ancora di più l’ansia. La storia è quella della scomparsa di Sonia Bottecchiari, 49 anni, e dei suoi due figli adolescenti, 14 e 16 anni. La donna si è allontanata insieme ai ragazzi e ai quattro cani di famiglia dopo essere partita da Castell’Arquato, in provincia di Piacenza. Da quel momento, come inghiottiti dal nulla. La corsa contro il tempo: ricerche tra Emilia e Friuli.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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