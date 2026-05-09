La scomparsa di Sonia Bottacchiari e dei due figli si va verso l' ipotesi del sequestro di persona

Sul caso della scomparsa di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli, di 14 e 16 anni, si sta valutando l’ipotesi del sequestro di persona. La donna e i minori sono scomparsi da diversi giorni, e le autorità stanno indagando sulle tracce lasciate e sui possibili movimenti recenti. Finora non sono stati trovati elementi che chiariscano le ragioni della loro irreperibilità. Le forze dell’ordine proseguono le ricerche sul territorio.

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Sul caso della scomparsa di Sonia Bottacchiari e dei due figli, di 14 e 16 anni, potrebbero esserci, nelle prossime ore, importanti novità sotto il profilo investigativo: la Procura di Piacenza al momento procede per sottrazione di minori, reato che prevede una pena da uno a tre anni, ma sarebbe al vaglio l’ipotesi di modificare il capo di imputazione in sequestro di persona, reato molto più grave. Una circostanza che permetterebbe di allargare le modalità di indagine garantendo ai carabinieri notevoli e più ampi margini di manovra rispetto alla sola localizzazione delle celle telefoniche, grazie alle quali si è giunti a individuare l’auto della famiglia in un parcheggio di Tarcento (Udine).🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La scomparsa di Sonia Bottacchiari e dei due figli, si va verso l'ipotesi del sequestro di persona ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Sonia Bottacchiari e i due figli scomparsi: si va verso l’ipotesi del sequestro di personaContinuano ininterrotte le ricerche di tre persone scomparse nel nulla dal 20 aprile: dovevano andare nel campeggio di Gemona ma Sonia Bottacchiari,... Sonia Bottacchiari scomparsa coi figli da Castell'Arquato, l'appello del nonno e l'ultimo messaggioSonia Bottacchiari, insieme ai suoi due figli e ai suoi quattro cani, è scomparsa da Castell’Arquato, provincia di Piacenza, lo scorso 20 aprile e da... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Mamma e figli scomparsi in Friuli, parla il papà: ultime news; Sonia Bottacchiari scomparsa con i figli adolescenti durante una vacanza in Friuli: trovata l’auto, telefoni spenti da settimane; Famiglia scomparsa dal Piacentino, il padre: Si sono allontanati volontariamente; Scomparsi nel nulla durante una vacanza: Sonia Bottacchiari si era licenziata. La scomparsa di Sonia Bottacchiari e dei due figli, si va verso l'ipotesi del sequestro di personaSul caso della scomparsa di Sonia Bottacchiari e dei due figli, di 14 e 16 anni, potrebbero esserci, nelle prossime ore, importanti novità sotto il profilo ... gazzettadelsud.it Sonia Bottacchiari e i due figli scomparsi: si va verso l’ipotesi del sequestro di personaDal 20 aprile nessuna traccia di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli. Trovata l'auto a Tarcento, indagini verso il sequestro di persona. ilfattoquotidiano.it Sonia Bottacchiari scomparsa con i due figli: il padre Yuri lancia un appello, ricerche tra Tarcento, Gorizia e Slovenia. #Friuli #Udine #Cronaca #Inevidenza x.com