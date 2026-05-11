Scompare con i figli in Friuli | trovata una lettera di Sonia Bottacchiari a casa del padre Situazione di sofferenza e inquietudine – Il video

Una donna di 49 anni, scomparsa con i suoi due figli di 16 e 14 anni il 20 aprile in Friuli, è stata trovata grazie a una lettera lasciata al padre. La comunicazione descriveva una situazione di sofferenza e inquietudine. La vicenda è stata resa nota anche attraverso un video che ha mostrato dettagli sulla scomparsa. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze del caso.

Sonia Bottacchiari, la 49enne scomparsa dal 20 aprile insieme ai suoi due figli di 16 e 14 anni, aveva lasciato una lettera al padre. A ritrovarla, mentre si trovava nell’abitazione dell’uomo, insieme a lui, l’inviato di SkyTg24 Flavio Isernia. Dallo scritto, di cui sono stati avvisati i carabinieri, emerge una «situazione di sofferenza e inquietudine», precisano dalla emittente. La donna il 20 è partita insieme ai figli e ai 4 cani da Castell’Arquato, nel Piacentino, in direzione Friuli. Nei giorni scorsi è stata trovata l’auto, a Tarcento (Udine) ma da giorni il gruppo non dà più sue notizie. La procura di Piacenza ora indaga per sequestro di persona.🔗 Leggi su Open.online

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