La Procura ha confermato di aver trovato due lettere lasciate da Sonia Bottacchiari, scomparsa insieme ai figli. I messaggi sono stati trovati nei telefoni spenti delle persone coinvolte, mentre le ricerche proseguono tra il Friuli e la Slovenia. Sono state avviate indagini per chiarire le circostanze della sparizione, che hanno portato a un’estesa attività di ricerca nelle zone limitrofe. Al momento, non sono state rese note ulteriori dettagli sulle lettere o sui motivi della scomparsa.

La Procura conferma il ritrovamento dei messaggi lasciati dalla donna: telefoni spenti insieme e ricerche allargate tra Friuli e Slovenia A ventuno giorni dalla scomparsa di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli minorenni, il caso si arricchisce di nuovi elementi che stanno cambiando profondamente il quadro investigativo. Nelle ultime ore la Procura di Piacenza ha confermato il ritrovamento di due lettere scritte dalla donna prima della partenza da Castell'Arquato. Documenti che, secondo quanto riferito dagli inquirenti, conterrebbero riferimenti compatibili con una possibile volontà suicidaria. A confermare il ritrovamento è stata la procuratrice capo Grazia Pradella, che ha parlato di due messaggi distinti: uno indirizzato ai figli e un altro contenente riflessioni personali sulla propria vita.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Sonia Bottacchiari scomparsa con i figli, spuntano due lettere: ‘Fanno pensare a una volontà suicidaria’

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Sonia Bottacchiari scomparsa con i figli, trovate due lettere in casa del padre di lei

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