Una segnalazione ritenuta attendibile ha portato le autorità a concentrare le ricerche su Sonia Bottacchiari e i suoi due figli, scomparsi da diversi giorni. Un escursionista ha riferito di averli visti nella zona interessata, e un elicottero ha sorvolato l’area nel tentativo di individuare tracce o presenze. Le forze dell’ordine continuano a lavorare per chiarire le circostanze della sparizione.

Non si hanno ancora notizie di Sonia Bottacchiari, dei suoi due figli adolescenti e dei loro cani. Le ricerche, coordinate tra Piacenza e Udine, si stanno concentrando su una segnalazione, una testimonianza di un escursionista che dice di aver incrociato la donna. Al momento la Procura indaga per sottrazione di minori, ma si valuta il passaggio a un’ipotesi di reato più grave per estendere i poteri investigativi. La segnalazione di un escursionista La svolta nelle indagini potrebbe arrivare da una testimonianza raccolta nelle ultime ore tra le oltre venti segnalazioni giunte ai Carabinieri. Un escursionista ha dichiarato di aver incrociato la donna, i due figli di 14 e 16 anni e i quattro cani in una località montana del Friuli Venezia Giulia.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sonia Bottacchiari scomparsa con i figli, escursionista dice di averli visti: zona sorvolata in elicottero

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