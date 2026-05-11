Da circa tre settimane, Sonia Bottacchiari e i suoi figli risultano scomparsi da Tarcento. Le forze dell'ordine continuano le ricerche e gli appelli pubblici per trovare notizie utili, mentre si fa strada l'ipotesi che si tratti di una fuga pianificata. La donna e i figli non sono ancora stati rintracciati, e le autorità mantengono il massimo riserbo sulle indagini in corso.

Proseguono senza sosta le ricerche di Sonia Bottacchiari e dei due figli di 16 e 14 anni scomparsi a Tarcento, in Friuli. Dopo 21 giorni si teme l’allontanamento volontario e la procura, che fino ad ora ha indagato per sottrazione di minore potrebbe procedere per sequestro di persona, anche per avere più margini di indagine, sopratutto sul cellulare della donna. Famiglia scomparsa in Friuli, ricerche in corso Tutte le ipotesi sulla scomparsa Indagine per sequestro di persona? L'ipotesi dell'allontanamento volontario Famiglia scomparsa in Friuli, ricerche in corso Come ricordato in un servizio di Mattino Cinque, il timore è che dopo 21 giorni Sonia Bottacchiari e i due figli di 16 e 14 anni siano lontani da chi li cerca.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sonia Bottacchiari scomparsa coi figli a Tarcento, perché prende corpo l'ipotesi della fuga preparata

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