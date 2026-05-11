Convention di Controcorrente al Palacongressi ufficializzata l' adesione di Sonia Alfano al movimento

Una giornata di incontri si è svolta ieri al Palacongressi, dove i membri di Controcorrente si sono riuniti in vista delle prossime elezioni amministrative. Durante l'evento, sono stati presentati i candidati a sindaco di diverse località, tra cui Agrigento, Ribera, Milazzo, Raffadali ed Enna. Tra le novità, è stata annunciata l’adesione di Sonia Alfano al movimento. La convention ha coinvolto i partecipanti in un clima di entusiasmo e presenza di pubblico.

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