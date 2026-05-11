Convention di Controcorrente al Palacongressi ufficializzata l' adesione di Sonia Alfano al movimento
Una giornata di incontri si è svolta ieri al Palacongressi, dove i membri di Controcorrente si sono riuniti in vista delle prossime elezioni amministrative. Durante l'evento, sono stati presentati i candidati a sindaco di diverse località, tra cui Agrigento, Ribera, Milazzo, Raffadali ed Enna. Tra le novità, è stata annunciata l’adesione di Sonia Alfano al movimento. La convention ha coinvolto i partecipanti in un clima di entusiasmo e presenza di pubblico.
Una giornata di emozioni per i tesserati di Controcorrente che si sono riuniti ieri (domenica 10 maggio), al Palacongressi che in vista del voto delle amministrative ha incontrato tutti i candidati a sindaco partendo da Agrigento fino ad arrivare a Ribera ma passando per Milazzo, Raffadali, Enna.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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