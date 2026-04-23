Sondrio | migliorano i dati della raccolta differenziata

A Sondrio, i primi due mesi di attività del Centro Intercomunale di Raccolta di via Ventina mostrano un aumento nell’utilizzo del servizio da parte dei cittadini. I dati raccolti indicano un trend positivo nella quantità di rifiuti differenziati, segnalando un incremento rispetto ai periodi precedenti. Il centro si conferma come un punto di riferimento importante per la gestione dei materiali riciclabili nella zona.

Un servizio sempre più utilizzato e apprezzato dai cittadini: i dati relativi ai primi due mesi di apertura del Centro Intercomunale di Raccolta di via Ventina evidenziano un successo crescente. Se a febbraio gli accessi erano stati 1243, a marzo sono quasi raddoppiati passando a 2346, per un.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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