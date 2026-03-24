Sondaggio Mentana a poche ore dal voto | clamoroso FdI

A poche ore dal voto, un sondaggio condotto da Mentana ha rivelato un dato sorprendente, specialmente se confrontato con i risultati del referendum e con le richieste di dimissioni avanzate dall'opposizione nei confronti del presidente del Consiglio. La rilevazione ha suscitato attenzione per le sue implicazioni immediate sulle dinamiche politiche in corso.

Un dato curioso, soprattutto se confrontato con l'esito del referendum e con il coro unanime dell'opposizione che chiede le dimissioni del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Fratelli d'Italia resta il primo partito. Ma non finisce qui. Il partito guidato dalla premier cresce anche dello 0,1% e sale così al 29,5%. Questo è quanto rilevato dall'ultimo sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana. Ottimi risultato anche per la Lega di Matteo Salvini, che sale dello 0,2% e si piazza così al 6,8%. Scende, invece, Forza Italia. Il movimento politico guidato da Antonio tajani perde lo 0,2% e cala così al 7,8%. Spostandoci dalle parti del centrosinistra c'è da registrare lo psicodramma del campo largo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sondaggio Mentana a poche ore dal voto: clamoroso, FdI... Articoli correlati “Chi vincerebbe oggi”. Referendum, sondaggio clamoroso a pochi giorni dal votoPiovono sondaggi sul referendum giustizia e, a meno di tre settimane dal voto del 21 e 22 marzo, le ultime rilevazioni non sorridono al Comitato del... Sondaggio Mentana: FdI senza rivali, la Lega recupera, battuta di arresto per VannacciIl clima politico in Italia appare relativamente stabile secondo l’ultimo sondaggio Swg presentato durante il TgLa7 da Enrico Mentana. Aggiornamenti e notizie su Sondaggio Mentana Discussioni sull' argomento Sondaggio politico del 23 marzo: come andrebbe se si votasse oggi; Sondaggio politico Tg La7 oggi martedì 17 marzo 2026, FdI stabile ma il centrodestra perde voti, M5s sorride; TG LA7 - LA7; Sondaggi referendum giustizia, ultime ore per decidere cosa votare. Sondaggi politici elettorali: i partiti e il referendum sulla Giustizia, l’ultima indagine per il TgLa7 di MentanaSondaggi politici elettorali: i partiti e il referendum sulla Giustizia, l'ultima indagine per il TgLa7 di Mentana ... unita.it Sondaggio Mentana, disastro a pochi giorni dal referendum: "Solo un partito sorride" - facebook.com facebook