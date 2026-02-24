Sondaggio Mentana | FdI senza rivali la Lega recupera battuta di arresto per Vannacci

Il recente sondaggio Swg mostra che il partito di estrema destra domina le preferenze degli elettori, mentre la Lega riesce a recuperare terreno dopo un calo. La causa principale di questa situazione risiede nelle recenti campagne di comunicazione e nelle risposte alle crisi locali. Vannacci, invece, ha subito una battuta di arresto a causa di alcune dichiarazioni controversie. I dati indicano una tendenza chiara nel panorama politico attuale.

Il clima politico in Italia appare relativamente stabile secondo l’ultimo sondaggio Swg presentato durante il TgLa7 da Enrico Mentana. Tra gli elettori permane una certa continuità nei trend di consenso, senza scossoni significativi per i principali partiti, mentre alcune forze minori registrano lievi oscillazioni. Secondo i dati diffusi, l’ affluenza dell’opinione pubblica resta distribuita su una platea eterogenea, con oltre un quarto degli intervistati che non esprime una preferenza politica, evidenziando un livello di indecisione stabile nel panorama nazionale. La fotografia del consenso conferma una leadership consolidata, ma mostra anche segnali di dinamiche più sottili tra le forze politiche minori e i movimenti emergenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Sondaggio Mentana, Fdi primo partito: balzo della Lega, a sinistra c'è un crollo clamorosoNel consueto appuntamento del lunedì, il sondaggio Swg di Enrico Mentana per TgLa7 fotografa i principali cambiamenti nel panorama politico italiano, evidenziando il sorpasso di Fdi come primo partito, un significativo balzo della Lega e un crollo clamoroso a sinistra.

Vannacci,sondaggio YouTrend: Futuro Nazionale al 4%, toglie piu’voti a Fdi che a LegaLa lista di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, raccoglie il 4% dei voti secondo un sondaggio di YouTrend.

