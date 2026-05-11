Sondaggio Mentana FdI domina | tanto tuonò che non piovve

Un recente sondaggio condotto da Mentana mostra una netta affermazione di Fratelli d’Italia tra gli elettori, mentre si susseguono voci di tensioni tra le forze di maggioranza e segnali di frizioni interne. Nel frattempo, si fanno circolare indiscrezioni su Nicole Minetti e sulle presunte relazioni con Report e Fatto Quotidiano, senza conferme ufficiali. Sul fronte internazionale, il rapporto con Donald Trump continua a oscillare, mentre nel panorama nazionale si discute anche di vicende legate al caro-carburante e a episodi giudiziari considerati poco più che scandali minori.

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Mettici le voci su presunti frizioni tra forze di maggioranza, Nicole Minetti, Report & Fatto Quotidiano, la vicenda del ministro Giuli, scandalucci piccanti che tali non sono, il caro-carburante, il complesso scacchiere internazionale, gli alti e bassi con Donald Trump. Ecco, metteteci tutto questo. E cosa cambia? Presto detto, niente: Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni continuano a dominare. Questo è in estrema sintesi il verdetto proposto dal consueto sondaggio del lunedì proposto da Enrico Mentana al TgLa7, l'edizione è quella di lunedì 11 maggio. La domanda è semplice: se si votasse oggi per le elezioni politiche, che partito sceglierebbe? Prima piazza, col consueto distacco siderale, per FdI, stabile al 28,8%: tanto tuonò che non piovve.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sondaggio Mentana, FdI domina: tanto tuonò che non piovve ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate TgLa7, sondaggio Mentana: FdI domina, il Pd precipita, il centrodestra torna davantiLa sentenza del lunedì arriva con il consueto sondaggio proposto da Enrico Mentana al TgLa7, la rivelazione Swg sulle intenzioni di voto: se ci... Sondaggio Mentana a poche ore dal voto: clamoroso, FdI...Un dato curioso, soprattutto se confrontato con l'esito del referendum e con il coro unanime dell'opposizione che chiede le dimissioni del presidente... Argomenti più discussi: Il sondaggio che fa godere Meloni: c'è un clamoroso crollo, tutti i numeri | Libero Quotidiano.it; Supermedia, numeri mai visti prima: chi vincerebbe se si votasse oggi | Libero Quotidiano.it; Pd, infiltrazioni camorristiche: i comuni su cui si addensano nubi nere | Libero Quotidiano.it; Romano Prodi, l'incontro del 16 maggio che fa tremare il Pd | Libero Quotidiano.it. Sondaggi politici, questa settimana calano tutti i partiti del centrodestra: giù Lega, Forza Italia e FdiL'ultimo sondaggio di Swg segnala un calo per i primi quattro partiti italiani: ma è il centrodestra nel suo complesso a scendere maggiormente nei consensi ... fanpage.it