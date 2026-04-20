Nel consueto appuntamento del lunedì, il sondaggio di Enrico Mentana al TgLa7 mostra una crescita di Fratelli d’Italia, che mantiene la prima posizione, mentre il Partito Democratico registra una diminuzione dei consensi. Il centrodestra si riporta davanti rispetto alle forze di centrosinistra, con una variazione nei risultati rispetto alle settimane precedenti. I dati vengono aggiornati quotidianamente e riflettono le tendenze attuali dell’elettorato.

La sentenza del lunedì arriva con il consueto sondaggio proposto da Enrico Mentana al TgLa7, la rivelazione Swg sulle intenzioni di voto: se ci fossero le elezioni politiche oggi, chi vincerebbe? Bene, fermo restando il dominio di Fratelli d'Italia, stabile al 29,3% e prima forza per distacco, nel corso degli ultimi sette giorni si registrano fluttuazioni degne di nota. In particolare, la coalizione di centrodestra torna davanti a quella di centrosinistra, almeno quella extra-large ipotizzata dalla rilevazione. Per i progressisti, l'ennesima doccia ghiacciata. Alle spalle di FdI ecco il Pd di Elly Schlein, che porta a casa un piccolo tracollo: calo di 0,3 punti percentuali al 21,6 per cento.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - TgLa7, sondaggio Mentana: FdI domina, il Pd precipita, il centrodestra torna davanti

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