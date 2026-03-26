I sondaggi politici mostrano un leggero vantaggio di Conte rispetto a Schlein nelle primarie del campo largo. Il referendum ha influenzato l’opinione pubblica, mentre il risultato del voto apre nuove sfide per le forze coinvolte. La competizione tra i candidati si fa più intensa, con gli esiti che potrebbero influenzare le future alleanze politiche.

Il referendum fa sentire i primi effetti nei sondaggi, ma il post-voto apre anche la partita nel campo largo. Così le primarie progressiste diventano tema delle rilevazioni: quel che emerge dal sondaggio dell’Istituto Noto per Porta a Porta è che il favorito sarebbe Giuseppe Conte, con un buon margine di vantaggio su Elly Schlein. L’altro dato che emerge dal sondaggio riguarda le intenzioni di voto, con i primi effetti del referendum sulla giustizia, ma non ancora quelli delle dimissioni di Andrea Delmastro, Giusi Bartolozzi e Daniela Santanchè. Perde consensi Fratelli d’Italia, mentre li guadagnano Pd, Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Lega. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, chi vincerà le primarie del campo largo: Conte in vantaggio su Schlein

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