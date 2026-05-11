Sondaggi politici il campo largo allunga | crolla Fratelli d’Italia in crescita M5s e Avs

Nei sondaggi politici più recenti, il campo largo registra un ulteriore aumento dei consensi, mentre Fratelli d’Italia mostra una diminuzione. Contestualmente, crescono il Movimento 5 Stelle e l’Associazione per la Vita Sociale. La rilevazione di Eumetra per Piazza Pulita conferma che le forze progressiste sono in vantaggio rispetto alle destre, che continuano a perdere terreno. Questi dati riguardano le intenzioni di voto e i trend delle principali forze politiche.

Un altro sorpasso. Il campo largo è avanti anche nella rilevazione di Eumetra per Piazza Pulita, confermando come tutti gli ultimi sondaggi siano favorevoli alle forze progressiste, mentre continua il calo delle destre. Nel sondaggio del 6 maggio il campo largo viene stimato al 45,4% dei voti, con un punto esatto di vantaggio rispetto al 44,4% della coalizione di governo. Per quanto riguarda gli altri schieramenti, Futuro Nazionale si attesta al 3,6% e Azione al 3,1%. Sondaggi elettorali, nuovo crollo per Fratelli d’Italia. La rilevazione di Eumetra evidenzia il netto calo, rispetto al 22 aprile, di Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni perde mezzo punto percentuale e si attesta al 28,2%.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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