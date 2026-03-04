Sondaggi politici nuovi equilibri nel campo largo | in crescita M5s e Avs in calo il Pd

Secondo gli ultimi sondaggi politici, nel campo largo si registrano aumenti nel consenso per il Movimento 5 Stelle e per l'Alternativa per il Sociale, mentre il Partito Democratico mostra una diminuzione. Le variazioni nella maggioranza di governo risultano lievi, mentre all’interno dell’opposizione si osservano cambiamenti più evidenti. I dati riflettono le nuove tendenze nei consensi degli elettori in questo scenario politico.

Nei sondaggi gli unici movimenti riguardano il campo largo: il Pd è in affanno, mentre 5 Stelle e Avs sono in crescita. Le novità, negli ultimi sondaggi, arrivano tutte all’interno del campo largo. Se, infatti, le variazioni nella maggioranza di governo sono minime, leggermente diversa è la situazione all’interno dell’opposizione. La rilevazione di Swg per il TgLa7 evidenzia la risalita di Movimento 5 Stelle e Avs, mentre in affanno è il Pd. Pochi, come detto, i movimenti tra gli altri partiti. Sostanzialmente stabili quelli di maggioranza, mentre sempre a destra a guadagnare consensi è Futuro Nazionale: il partito di Roberto Vannacci scavalca così Azione, in calo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

