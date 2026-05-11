Sondaggi politici alle primarie Schlein stravince | Conte e Silvia Salis vicini

Secondo i sondaggi politici recenti, alle primarie del campo largo Elly Schlein si confermerebbe in testa con un vantaggio netto. Giuseppe Conte si collocherebbe a oltre dieci punti di distanza, mentre Silvia Salis, sindaca di Genova, si troverebbe in una posizione immediatamente successiva. I dati raccolti indicano una preferenza marcata per la candidata di riferimento del centro-sinistra in questa tornata.

Alle primarie del campo largo Elly Schlein sarebbe in netto vantaggio. Giuseppe Conte si fermerebbe a più di dieci punti di stacco, seguito a distanza ravvicinata dalla sindaca di Genova Silvia Salis. Ecco l'ultimo sondaggio Bidimedia.🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Sondaggi politici, Schlein batte Conte e supera Silvia Salis: alle primarie vincerebbe con il 41%Alle primarie, la segretaria del Pd batterebbe Giuseppe Conte (fino a non troppo tempo fa dato come favorito) e la sindaca di Genova Silvia Salis.

Sondaggi politici, Conte in testa alle primarie del campo largo: quanti voti toglie Silvia Salis a SchleinSecondo un sondaggio di Yoodata alle primarie del campo largo un'eventuale candidatura della sindaca di Genova Silvia Salis, farebbe balzare in...

Argomenti più discussi: Sondaggi politici, Conte in testa alle primarie del campo largo: quanti voti toglie Silvia Salis a Schlein; Sondaggi primarie del centrosinistra, Conte sorpassa Schlein: l’effetto Salis spacca il Pd e ribalta il campo largo; Silvia Salis denuncia insulti sessisti online: Chi mi ha chiamato put... pagherà, soldi in beneficenza; Sondaggi politici 2026 | Centrodestra al 46%, paradosso Pd: Schlein cala ma batte Conte e Salis alle Primarie.

Spunta il marchio 'Futuro Democratico' di Silvia Salis reddit