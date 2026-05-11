Sondaggi politici alle primarie Schlein stravince | Conte e Silvia Salis vicini

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo i sondaggi politici recenti, alle primarie del campo largo Elly Schlein si confermerebbe in testa con un vantaggio netto. Giuseppe Conte si collocherebbe a oltre dieci punti di distanza, mentre Silvia Salis, sindaca di Genova, si troverebbe in una posizione immediatamente successiva. I dati raccolti indicano una preferenza marcata per la candidata di riferimento del centro-sinistra in questa tornata.

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Alle primarie del campo largo Elly Schlein sarebbe in netto vantaggio. Giuseppe Conte si fermerebbe a più di dieci punti di stacco, seguito a distanza ravvicinata dalla sindaca di Genova Silvia Salis. Ecco l'ultimo sondaggio Bidimedia.🔗 Leggi su Fanpage.it

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