Sondaggi politici Schlein batte Conte e supera Silvia Salis | alle primarie vincerebbe con il 41%
Secondo i sondaggi politici, la segretaria del Partito Democratico otterrebbe il 41% delle preferenze alle primarie, superando sia l'ex premier Giuseppe Conte che la sindaca di Genova. Giuseppe Conte, considerato in passato tra i favoriti, si posizionerebbe dietro, mentre Silvia Salis, sindaca della città, avrebbe un consenso inferiore rispetto alla candidata del PD. I risultati riflettono uno scenario in cui la segretaria del partito ottiene il sostegno maggiore tra gli elettori coinvolti nella consultazione.
Alle primarie, la segretaria del Pd batterebbe Giuseppe Conte (fino a non troppo tempo fa dato come favorito) e la sindaca di Genova Silvia Salis. Fra gli elettori del campo largo Schlein prenderebbe tra il 41% e il 36%. Lo dice un sondaggio Youtrend per SkyTg24.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Sondaggi politici, il 56% degli elettori del campo largo vuole Silvia Salis leader, con le primarieL'ultimo sondaggio condotto dall'istituto Piepoli si concentra sulla scelta del leader del centrosinistra, in vista delle prossime elezioni...
Sondaggi politici, il campo largo in cerca di un leader: alle primarie Conte favorito su Schlein La fiducia in Giorgia Meloni resta bassa, ma dall’altra parte nel campo largo continua a regnare la confusione e a mancare un leader.
Contenuti di approfondimento
Temi più discussi: Sondaggi politici, Schlein batte Conte e supera Silvia Salis: alle primarie vincerebbe con il 41%; Salis regina di Instagram secondo Youtrend. Batte tutti i sindaci…e sui social ci si divide; Sondaggi politici, Schlein avanti in caso di primarie: il campo largo supera di poco il centrodestra; Sondaggi politici 2026 | Meloni allunga a +6% sul Pd, M5s 12% doppia AVS. Primarie Csx: 30% per Salis leader.
Sondaggi politici, Schlein batte Conte e supera Silvia Salis: alle primarie vincerebbe con il 41%Alle primarie, la segretaria del Pd batterebbe Giuseppe Conte (fino a non troppo tempo fa dato come favorito) e la sindaca di Genova Silvia Salis. Fra gli elettori del campo largo Schlein prenderebbe ... fanpage.it
Effetto Salis, incubo Schlein? I numeri che agitano il Pd nel sondaggio di Piepoli sulle primarieSondaggi politici accendono la sfida Salis-Schlein: numeri, primarie e tensioni nel centrosinistra per la leadership del campo largo. tag24.it
La sindaca Silvia Salis affida un incarico da 156mila euro in tre anni per le politiche contro le discriminazioni a un’avvocata che, sui social, definisce i cattolici “omofobi, razzisti e maschilisti”. Non è inclusione. È pregiudizio ideologico. Ma non basta. Secondo q - facebook.com facebook
Così la sindaca di Genova, Silvia #Salis, in una lunga intervista a Vanity Fair. E sulle quote rosa dice: “Alimentano un ciclo positivo. Senza quote destinate alle dirigenti sportive, per esempio, io difficilmente avrei avuto un ruolo nel Coni”. @politikosit x.com