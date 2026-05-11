Somo solo modernariato

Dopo il successo delle precedenti edizioni, SOMO (Solo Modernariato) si prepara a portare la sua mostra a Milano. La manifestazione, dedicata al mondo dell'antiquariato e del design vintage, si svolgerà nella città lombarda per la prima volta. La manifestazione presenterà oggetti e pezzi di design provenienti da diverse epoche e stili, offrendo ai visitatori un’occasione di approfondimento e scoperta.

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