Mercato Antiquariato e modernariato Valeggio sul Mincio

Ogni quarta domenica del mese, il centro storico di Valeggio sul Mincio ospita il Mercato di Antiquariato e Modernariato, un evento che si ripete da oltre trent'anni. Durante questa giornata, le vie del paese si riempiono di bancarelle con oggetti d'epoca e pezzi moderni, attirando visitatori e appassionati provenienti da diverse parti d'Italia. L'evento trasforma il cuore di Valeggio in un mercato all'aperto.

Ogni quarta domenica del mese, il centro storico di Valeggio sul Mincio si trasforma in un affascinante palcoscenico a cielo aperto grazie al Mercato di Antiquariato e Modernariato (MAM), un appuntamento storico che da oltre trent’anni richiama appassionati e visitatori da tutta Italia. Nato nel giugno del 1994, il mercato coinvolge oggi circa 100 espositori provenienti da diverse regioni italiane, offrendo una ricca selezione di antiquariato, modernariato, libri, stampe, tappeti, oggetti vintage, collezionismo e curiosità. Un evento organizzato con passione L’iniziativa è promossa dall’Associazione Percorsi APS, in collaborazione con il Comune di Valeggio sul Mincio. 🔗 Leggi su Veronasera.it

