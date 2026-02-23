Verona Antiquaria festeggia la primavera a San Zeno tra vintage antiquariato modernariato e collezionismo

Verona Antiquaria celebra la primavera con una grande esposizione di oggetti d’epoca e modernariato al chiostro di San Zeno, attirando appassionati da tutta la regione. La manifestazione, che si tiene domenica 1 marzo 2026, offre oltre 80 bancarelle di antiquariato, vintage e collezionismo. Le persone possono scoprire pezzi rari e curiosità in un ambiente che richiama i tempi passati. La giornata si inserisce in un calendario ricco di eventi culturali in città.

Domenica 1 marzo 2026, Verona torna ad accogliere uno degli eventi più amati dagli appassionati di antiquariato e atmosfere d’altri tempi: Verona Antiquaria. Il celebre mercatino mensile tornerà ad animare le vie dello storico quartiere di San Zeno, trasformandolo in un affascinante viaggio nel tempo tra oggetti dal sapore vintage e ricordi del passato. «Quando Persefone risale dal buio, la terra rifiorisce, e Verona Antiquaria si riempie di colori, profumi e dettagli che celebrano la rinascita degli oggetti e delle emozioni». Saranno oltre 200 gli espositori provenienti da tutto il nord Italia, pronti a proporre una selezione unica di pezzi d’arte, antiquariato, modernariato e vintage: dai mobili d’epoca ai tappeti, dai soprammobili agli abiti e accessori d’altri tempi, fino ad arrivare a veri e propri pezzi da collezione. 🔗 Leggi su Veronasera.it

