Andrea Pellegrino incredulo | Non avrei mai pensato di arrivare così lontano giocare qui a Roma è speciale
Andrea Pellegrino si mostra sorpreso e felice per il risultato ottenuto, affermando di non aver mai immaginato di arrivare così lontano e di considerare speciale l’esperienza di giocare nel complesso romano. La sua avventura nel torneo prosegue con successo, confermando la sua crescita nel circuito. La sua presenza tra i protagonisti ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, mentre il percorso continua senza sosta sul campo.
La favola di Andrea Pellegrino continua a illuminare il Foro Italico. Dopo aver superato le qualificazioni ed essere approdato per la prima volta in carriera nel tabellone principale di un Masters 1000, il tennista azzurro conquista anche gli ottavi di finale grazie al successo su Frances Tiafoe, numero 22 del mondo, battuto con il punteggio di 7-6 6-1 in un’ora e 55 minuti di gioco. Per Pellegrino si tratta della vittoria più prestigiosa della carriera, maturata al termine di una prestazione lucida e coraggiosa. L’italiano ha saputo reggere l’urto nei passaggi più delicati del primo set, senza mai perdere ordine e intensità contro un avversario più esperto e abituato ai grandi palcoscenici.🔗 Leggi su Oasport.it
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