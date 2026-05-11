Andrea Pellegrino incredulo | Non avrei mai pensato di arrivare così lontano giocare qui a Roma è speciale

Andrea Pellegrino si mostra sorpreso e felice per il risultato ottenuto, affermando di non aver mai immaginato di arrivare così lontano e di considerare speciale l’esperienza di giocare nel complesso romano. La sua avventura nel torneo prosegue con successo, confermando la sua crescita nel circuito. La sua presenza tra i protagonisti ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, mentre il percorso continua senza sosta sul campo.

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