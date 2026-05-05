Al torneo degli Internazionali di Roma, il tennista italiano affronta avversari come Djokovic e Musetti, che sono tra i principali concorrenti. Il percorso prevede incontri con diversi giocatori di alto livello, e il tabellone potrebbe incidere sulla strategia fisica dei partecipanti. La competizione si svolge su campi in terra battuta, e le partite si svolgono nel rispetto del regolamento ufficiale del torneo.

? Cosa scoprirai Chi sono gli avversari che ostacoleranno il percorso di Sinner?. Come influenzerà questo tabellone la gestione fisica dei giocatori?. Quali sono le probabilità di uno scontro tra Sinner e Djokovic?. Dove potrai seguire l'analisi tecnica completa del sorteggio?.? In Breve Diretta streaming del sorteggio alle ore 12 sul canale YouTube di OA Sport.. Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e Guido Monaco analizzeranno i dettagli tecnici su TennisMania.. Scontri con Djokovic, Musetti e Jódar possibili solo nelle fasi finali del torneo.. Il sorteggio degli Internazionali di Roma stabilisce oggi che Djokovic, Musetti e Jódar si troveranno nella sezione opposta del tabellone rispetto a Jannik Sinner.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Internazionali Roma: Sinner lontano da Djokovic e Musetti

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