In un periodo caratterizzato da un crescente invecchiamento della popolazione, si affrontano questioni legate alla solitudine e al calo demografico durante i mesi invernali. Le discussioni si concentrano su come la tecnologia digitale possa facilitare il contatto tra persone di diverse età e su come ripensare i servizi di assistenza, passando da un modello burocratico a uno che valorizza le risorse della comunità.

? Domande chiave Come può la tecnologia digitale favorire il contatto tra generazioni diverse?. Cosa significa trasformare la cura da costo burocratico a risorsa comunitaria?. Perché i modelli assistenziali tradizionali non riescono a fermare l'isolamento?. Chi sono gli attori necessari per progettare insieme i nuovi servizi sociali?.? In Breve Podcast UniBg OnAir in onda lunedì 11 maggio 2026 alle ore 19.00.. Intervengono Laura Mariani, Carmela Barbera e Lorenzo Terzani del Consorzio Fabrica.. Progetto ViViSmart a Firenze applica modelli di co-housing intergenerazionale e tecnologico.. Coordinamento tecnico affidato a Mattia Lucchini, Nicola Betti, Antonio Dini e Benedetta Aroldi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Solitudine e inverno demografico: la sfida per una nuova cura sociale

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