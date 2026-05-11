Solitudine e inverno demografico | la sfida per una nuova cura sociale
In un periodo caratterizzato da un crescente invecchiamento della popolazione, si affrontano questioni legate alla solitudine e al calo demografico durante i mesi invernali. Le discussioni si concentrano su come la tecnologia digitale possa facilitare il contatto tra persone di diverse età e su come ripensare i servizi di assistenza, passando da un modello burocratico a uno che valorizza le risorse della comunità.
? Domande chiave Come può la tecnologia digitale favorire il contatto tra generazioni diverse?. Cosa significa trasformare la cura da costo burocratico a risorsa comunitaria?. Perché i modelli assistenziali tradizionali non riescono a fermare l'isolamento?. Chi sono gli attori necessari per progettare insieme i nuovi servizi sociali?.? In Breve Podcast UniBg OnAir in onda lunedì 11 maggio 2026 alle ore 19.00.. Intervengono Laura Mariani, Carmela Barbera e Lorenzo Terzani del Consorzio Fabrica.. Progetto ViViSmart a Firenze applica modelli di co-housing intergenerazionale e tecnologico.. Coordinamento tecnico affidato a Mattia Lucchini, Nicola Betti, Antonio Dini e Benedetta Aroldi.🔗 Leggi su Ameve.eu
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? Il taccuino di un povero milanista ?'?????????? ????????? ?? ????? ??????? Mettetevi comodi, ammesso che in questa polveriera chiamata Milan ci sia ancora una sedia integra su cui posare le membra. Guardando questa - facebook.com facebook
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