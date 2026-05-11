Inverno demografico come ridisegnare il concetto di cura

L’inverno demografico sta portando a un aumento dell’isolamento tra le persone più fragili, ponendo nuove sfide per i sistemi di assistenza. La questione non riguarda solo la fornitura di servizi tradizionali, ma richiede un cambiamento nel modo di pensare e di intervenire a livello sociale. Le soluzioni devono andare oltre gli approcci convenzionali per rispondere alle esigenze di una popolazione in evoluzione.

Come si affronta l’inverno demografico e il crescente isolamento delle persone più fragili? La risposta non può limitarsi all’erogazione standardizzata di servizi assistenziali, ma richiede una profonda spinta verso l’innovazione sociale.Nel sesto episodio di UniBg x Grins, “Ridisegnare la cura”, mettiamo a confronto il mondo della ricerca accademica e l’operatività del Terzo Settore e analizziamo l’importanza della governance collaborativa e della co-progettazione tra cittadini, cooperative e Pubblica Amministrazione per trasformare istanze nate “dal basso” in risposte sistemiche ed efficaci. Scopriremo inoltre modelli abitativi all’avanguardia, come il co-housing intergenerazionale promosso dal progetto ViViSmart a Firenze, dove tecnologia domiciliare e relazioni umane si uniscono per garantire un invecchiamento realmente attivo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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