Case introvabili e inverno demografico la sfida sociale della coop | giovani e anziani vivono insieme

A Perugia la crisi degli alloggi colpisce soprattutto gli studenti delle università, con il mercato che predilige locazioni brevi, case vacanze e bed and breakfast. La cooperativa sociale affronta una sfida particolare, cercando di gestire un fenomeno di convivenza tra giovani e anziani in un contesto di inverno demografico e case introvabili. La situazione riflette le difficoltà di trovare soluzioni abitative stabili nella città.

All'Expo Casa Umbria Casa annuncia una rivoluzione nell'abitare a partire dal 2027 dopo aver sperimentato la prima struttura intergenerazionale a Umbertide. Ecco tutti i primi particolari La crisi degli alloggi a Perugia, in particolare per gli studenti delle università, è sempre forte visto che il mercato punta molto su locazione breve, case vacanze e b&b. L'incremento dei posti in studentato, tra recuperi e nuovi spazi, non è e non sarà sufficiente per garantire le esigenze di molti giovani e rendere più attrattive le strutture di cultura superiore del capoluogo umbro. Un mercato certamente non ricco ma che è entrato nel mirino del mondo della cooperazione locale specializzato in social housing. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

