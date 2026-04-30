Biennale di Venezia si dimette tutta la giuria e salta l’inaugurazione Nascono i Leoni dei visitatori

Alla Biennale di Venezia, la giuria si è dimessa in blocco, causando la cancellazione dell’inaugurazione prevista. La decisione arriva dopo settimane di controversie e tensioni interne. Nel frattempo, sono stati consegnati i premi “Leoni dei visitatori”, riconoscimenti assegnati dal pubblico presente alla mostra. La situazione ha portato a un’improvvisa svolta nella manifestazione, che rimane senza la cerimonia di apertura tradizionale.

Roma, 30 aprile 2026 – Terremoto alla Biennale di Venezia. Dopo settimane di accese polemiche per la decisione del presidente Pietrangelo Buttafuoco di concedere uno spazio al padiglione russo (oltre che sulla presenza degli artisti israeliani) e l’invio degli ispettori da parte del Ministero della Cultura, oggi l’epilogo: la Giuria internazionale si è dimessa al completo. A pochi giorni dall’inaugurazione della 61esima Esposizione internazionale d'Arte, lasciano l’incarico tutti i membri della Giuria: Solange Farkas (presidente), Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma, Giovanna Zapperi. Lo comunica una nota della Biennale di Venezia. Con le dimissioni salta anche la cerimonia di inaugurazione, in programma il 9 maggio.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Biennale di Venezia, si dimette tutta la giuria e salta l’inaugurazione. Nascono i Leoni dei visitatori Notizie correlate Biennale, si è dimessa la Giuria internazionale. I Leoni votati dai visitatoriVENEZIA - La Biennale non ha ancora aperto i battenti al pubblico ma nel frattempo non risparmia i colpi di scena: si è dimessa oggi, giovedì 30... Biennale Venezia 2026, si dimette la Giuria internazionaleLa Biennale di Venezia comunica in una nota ufficiale che “in data odierna sono pervenute le dimissioni della Giuria internazionale della 61. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La Giuria Internazionale della Biennale Arte 2026; Biennale Arte 2026: i padiglioni in città; Silenzio e contemplazione, la Santa Sede alla Biennale di Venezia; Biennale Arte 2026, la giuria ignorerà i padiglioni di Russia e Israele. Venezia, terremoto alla Biennale: si dimette la Giuria internazionaleColpo di scena alla Biennale di Venezia. Si è dimessa la Giuria internazionale della 61/a Esposizione internazionale d'Arte, al via il 9 maggio, composta da Solange Farkas (presidente), Zoe Butt, Elvi ... rainews.it Si è dimessa la Giuria internazionale della Biennale di VeneziaSi è dimessa la Giuria internazionale della 61/a Esposizione internazionale d'Arte, al via il 9 maggio, composta da Solange Farkas (presidente), Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma, Giovanna Za ... ansa.it Si è dimessa la Giuria internazionale della Biennale di Venezia - facebook.com facebook Il ministero della Cultura ha inviato gli ispettori alla Biennale di Venezia: obiettivo, acquisire informazioni sulla riapertura del Padiglione russo alla prossima Esposizione d'arte, al via il 9 maggio #ANSA x.com