Biennale 2026 70 tra artisti e padiglioni nazionali rifiutano il Leone dei Visitatori
A pochi mesi dall’apertura della Biennale Arte 2026, 70 artisti e padiglioni nazionali hanno deciso di non partecipare ai premi chiamati “Leone dei Visitatori”. I riconoscimenti vengono assegnati rispettivamente al miglior artista della mostra “In Minor Keys” e al miglior padiglione nazionale. La decisione è arrivata dopo che la giuria, nominata dalla Biennale e scelta dalla curatrice, ha annunciato le modalità di assegnazione dei premi, suscitando resistenze tra alcuni partecipanti.
Inizia malissimo la corsa ai “Leoni dei Visitatori” della Biennale Arte 2026, i due premi istituiti per il miglio artista della mostra In Minor Keys e per il miglior padiglione nazionale dalla Biennale di Venezia il 2 maggio dopo che la giuria (nominata dal Biennale e scelta dalla curatrice.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Notizie correlate
70 artisti boicottano Biennale: stop a Israele, Russia e USAUn gruppo di settanta artisti e curatori ha lanciato una protesta formale contro la presenza di Israele, Russia e Stati Uniti alla Biennale Arte 2026...
Biennale di Venezia 2026, lettera aperta di 70 artisti: “No a partecipazione di Israele, Usa e Russia per motivi di sicurezza”Un gruppo di artisti e curatori coinvolti nella mostra principale della Biennale Arte 2026 di Venezia ha dunque scelto di esporsi pubblicamente,...