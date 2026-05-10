Biennale 2026 70 tra artisti e padiglioni nazionali rifiutano il Leone dei Visitatori

Da veneziatoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi mesi dall’apertura della Biennale Arte 2026, 70 artisti e padiglioni nazionali hanno deciso di non partecipare ai premi chiamati “Leone dei Visitatori”. I riconoscimenti vengono assegnati rispettivamente al miglior artista della mostra “In Minor Keys” e al miglior padiglione nazionale. La decisione è arrivata dopo che la giuria, nominata dalla Biennale e scelta dalla curatrice, ha annunciato le modalità di assegnazione dei premi, suscitando resistenze tra alcuni partecipanti.

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Inizia malissimo la corsa ai “Leoni dei Visitatori” della Biennale Arte 2026, i due premi istituiti per il miglio artista della mostra In Minor Keys e per il miglior padiglione nazionale dalla Biennale di Venezia il 2 maggio dopo che la giuria (nominata dal Biennale e scelta dalla curatrice.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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