Biennale 2026 70 tra artisti e padiglioni nazionali rifiutano il Leone dei Visitatori

A pochi mesi dall’apertura della Biennale Arte 2026, 70 artisti e padiglioni nazionali hanno deciso di non partecipare ai premi chiamati “Leone dei Visitatori”. I riconoscimenti vengono assegnati rispettivamente al miglior artista della mostra “In Minor Keys” e al miglior padiglione nazionale. La decisione è arrivata dopo che la giuria, nominata dalla Biennale e scelta dalla curatrice, ha annunciato le modalità di assegnazione dei premi, suscitando resistenze tra alcuni partecipanti.

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