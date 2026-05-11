Ospite di "Che tempo che fa", Sofia Goggia ha raccontato l'incontro con Roberto Baggio avvenuto durante un momento buio della sua carriera dovuto ai frequenti infortuni. ( www.raiplay.it ).🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sofia Goggia: "Così Baggio mi ha aiutata a superare un momento buio"

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Sofia GOGGIA commenta l’infortunio di VONN

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