Sofia Goggia | Così Baggio mi ha aiutata a superare un momento buio

Da gazzetta.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ospite di "Che tempo che fa", Sofia Goggia ha raccontato l'incontro con Roberto Baggio avvenuto durante un momento buio della sua carriera dovuto ai frequenti infortuni. ( www.raiplay.it ).🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Sofia GOGGIA commenta l’infortunio di VONN

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