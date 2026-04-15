Il 17 aprile è uscito il nuovo album di Arisa intitolato “Foto Mosse”. L’artista ha raccontato in un’intervista come la musica le abbia dato salvezza e come la televisione le abbia permesso di comunicare meglio con il pubblico. Dopo la partecipazione a Sanremo, Arisa si dedica ora alla promozione del suo progetto discografico, che si presenta come un passo importante nella sua carriera.

Il nuovo e attesissimo disco di Arisa dal titolo “Foto Mosse” nasce venerdì 17 aprile. L’artista ci scherza su costruendo il quadro astrale dell’album: “Abbiamo scritto il suo oroscopo. io per un attimo mi trasformo in Paolo Fox! Questo disco è Ariete – racconta Arisa – quindi è impulsivo, diretto, non filtra niente. Dice le cose come gli vengono, anche quando forse dovrebbe contare fino a dieci, ma non lo farà mai. – Poi aggiunge – La musica è un lavoro collettivo. Non sono Leonardo da Vinci che dipinge da solo. Bisogna ascoltare gli altri. E questa volta ho avuto accanto persone che non soffocano, ma aiutano a esprimermi. È anche questione di momenti: oggi ho questa fortuna”.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Arisa dopo Sanremo presenta il nuovo album “Foto Mosse”: “La musica mi ha salvata, la tv mi ha aiutata a farmi capire davvero” – Intervista video

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- chi sceglieresti per una collab al femminile su FOTO MOSSE • per forza la collaborazione con Elisa ma qualsiasi cosa voi mi chiediate io dirò sempre Elisa. cosa vuoi mangiare Elisa cosa vuoi indossare Elisa ma questi orecchini di che marca sono Elisa x.com

Arisa torna sulla scena discografica con “Foto mosse”, il nuovo album in uscita venerdì 17 aprile che segna la fine di un silenzio durato cinque anni. In un’intervista a Soundcheck, l’artista lucana ha spiegato che il titolo richiama il flusso ininterrotto della vita: o - facebook.com facebook