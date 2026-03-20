Laura Pausini condivide un momento difficile della sua vita, descrivendo quel periodo come “persa e inutile”. Dopo la fine del Festival di Sanremo 2026, si prepara a riprendere il cammino, parlando di un cambiamento interiore e di una nuova consapevolezza acquisita nel tempo. La cantante ha raccontato come ha affrontato e superato quei momenti complicati.

Archiviato il Festival di Sanremo 2026, per Laura Pausini è tempo di voltare pagina. Non con un semplice ritorno, ma con una nuova consapevolezza. Io Canto World Tour 20262027 è pronto a partire – prima tappa Pamplona, il 27 marzo – ma, più ancora delle date, a colpire è il racconto intimo che la cantante di Solarolo ha condiviso in un’intervista a El Pais. Un racconto fatto di fragilità, rinascita e libertà ritrovata. Perché dietro il nuovo progetto discografico non c’è solo musica. C’è un cambiamento profondo. Il periodo buio di Laura Pausini. Non è facile immaginare una star internazionale attraversare un momento di smarrimento. Eppure è proprio ciò che Laura Pausini ha raccontato di recente, tornando con sincerità agli anni della pandemia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Laura Pausini racconta il suo periodo buio: “Persa e inutile”. Chi l’ha aiutata

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Per Laura Pausini, il papà non è stato solo una figura importante… ma la sua prima guida, il suo primo pubblico, il suo primo sostegno. Un rapporto costruito negli anni tra sacrifici, incoraggiamenti e momenti condivisi che hanno segnato il suo cammino. E a - facebook.com facebook

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