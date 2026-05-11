Soccorso nel dirupo | i vigili salvano due asinelli a Tonara

Due asinelli sono stati recuperati dai vigili del fuoco dopo essere finiti in un dirupo a Tonara. Gli operatori sono intervenuti con un'autoattrezzatura e hanno raggiunto il fondo del precipizio per mettere in sicurezza gli animali. Durante la caduta, gli asinelli hanno riportato alcune ferite, ma non sono in pericolo di vita. Il soccorso si è concluso con il trasporto degli animali in un'area sicura.

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