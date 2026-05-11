Soccorso nel dirupo | i vigili salvano due asinelli a Tonara
Due asinelli sono stati recuperati dai vigili del fuoco dopo essere finiti in un dirupo a Tonara. Gli operatori sono intervenuti con un'autoattrezzatura e hanno raggiunto il fondo del precipizio per mettere in sicurezza gli animali. Durante la caduta, gli asinelli hanno riportato alcune ferite, ma non sono in pericolo di vita. Il soccorso si è concluso con il trasporto degli animali in un'area sicura.
? Domande chiave Come hanno fatto i vigili a raggiungere il fondo del dirupo?. Quali danni hanno riportato gli animali durante la caduta nel precipizio?. Perché il terreno della località Toneri è diventato una trappola mortale?. Cosa dicono i veterinari sulle condizioni cliniche degli asinelli salvati?.? In Breve Soccorso avvenuto domenica 10 maggio 2026 nella località Toneri presso l'agro di Tonara.. Squadre dei vigili del fuoco di Sorgono hanno affrontato terreno scosceso e impervio.. Veterinari intervenuti subito dopo l'estrazione per accertamenti sanitari su due esemplari.. Evento evidenzia rischi geomorfologici per l'attività pastorale nei rilievi di Tonara.🔗 Leggi su Ameve.eu
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