Dieta | ecco perché non riusciamo a dire no agli snack anche se siamo pieni

Una ricerca dell’Università dell’East Anglia spiega perché è difficile resistere a snack come biscotti e patatine anche quando si è sazi. Lo studio analizza il comportamento alimentare e sottolinea come certi alimenti abbiano un effetto particolare sul nostro desiderio di mangiare, rendendo complicato dire di no anche se il senso di pienezza si fa sentire.

Non riesci a dire di no a uno spuntino goloso? La trappola del cervello che influenza la dieta quotidiana. Il richiamo di biscotti e patatine fritte è irresistibile, anche se siamo sazi? A svelare il mistero degli alimenti ‘esca’, nemici di ogni dieta che si rispetti, è una ricerca dell’Università dell’East Anglia (UEA). Un lavoro che ha testato su un gruppo di ‘cavie umane’ gli effetti – ci credereste? – di dolci, patatine, cioccolato e popcorn. E la capacità di resistere una volta sazi. Lo studio, condotto in collaborazione con l’Università di Plymouthe pubblicato su ‘Appetite’, rivela che il cervello umano continua a rispondere agli stimoli degli alimenti più allettanti anche dopo aver mangiato a sufficienza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

