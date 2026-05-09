Scappa con i dolci ma lascia una scia di snack e sangue | arrestato ladro maldestro

Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di scappare con dei dolci, lasciando dietro di sé una traccia di snack e tracce di sangue. La fuga si è conclusa con l’arresto, grazie anche alle testimonianze e alle immagini delle telecamere di sorveglianza che hanno mostrato il percorso seguito dall’uomo. I militari hanno recuperato parte della refurtiva durante l’intervento.

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