Scappa con i dolci ma lascia una scia di snack e sangue | arrestato ladro maldestro
Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di scappare con dei dolci, lasciando dietro di sé una traccia di snack e tracce di sangue. La fuga si è conclusa con l’arresto, grazie anche alle testimonianze e alle immagini delle telecamere di sorveglianza che hanno mostrato il percorso seguito dall’uomo. I militari hanno recuperato parte della refurtiva durante l’intervento.
Una fuga maldestra, segnata da una scia di dolciumi e macchie di sangue che hanno guidato i militari dritto alla sua porta. Si è conclusa nel giro di pochissimo tempo la "notte brava" di un pregiudicato italiano, arrestato dai Carabinieri della Stazione di Villa Carcina con l'accusa di furto.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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