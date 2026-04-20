Ostia smantellato hub della droga grazie a YouPol

Nelle strade di Ostia, una serie di controlli intensivi da parte della polizia di Stato ha portato allo smantellamento di un centro di spaccio. L’operazione è avvenuta il 20 aprile 2026, con l’obiettivo di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nella zona e contrastare le attività illecite legate alla droga. L’intervento si è concentrato su un punto ritenuto strategico per il traffico illecito nel quartiere.

Ostia, 20 aprile 2026 – Una maglia di controlli serrati della polizia di Stato ha avvolto le strade di Ostia, nell’obiettivo di rafforzare il presidio del territorio ed incidere sulle dinamiche dello spaccio diffuso. Il dispositivo, coordinato dagli agenti del X Distretto Lido di Roma, si è sviluppato attraverso verifiche mirate e posti di controllo e ha restituito un bilancio di 5 arresti, 100 persone identificate -13 delle quali già gravate da pregiudizi di polizia- e 45 veicoli sottoposti ad ispezione. Nel corso delle operazioni, l’attenzione degli agenti si è concentrata su un uomo che, alla vista della pattuglia, ha tentato la fuga insieme ad un complice a bordo di un’auto.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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