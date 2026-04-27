Palermo smantellato laboratorio di droga | 172.000€ di bottino

Le forze di polizia hanno sequestrato un laboratorio di droga a Grisì, a Palermo, e arrestato due persone. Durante l’operazione sono stati trovati circa 172.000 euro in denaro contante. Il laboratorio era stato allestito in un’immobile della zona e di recente era stato oggetto di indagini da parte delle autorità. L’operazione si è conclusa con il sequestro e con l’arresto dei due uomini coinvolti.

? Cosa sapere Finanzieri smantellano laboratorio di droga a Grisì arrestando due palermitani con 172.000 euro di bottino.. Il sequestro include marijuana, metanfetamine e dolciumi additivati con principi attivi stupefacenti.. I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno smantellato un laboratorio clandestino a Grisì, arrestando due palermitani dopo il sequestro di merce per un valore stimato superiore a 172.000 euro. Tutto è iniziato durante un normale controllo stradale nelle vie del capoluogo, dove le pattuglie hanno fermato un’auto occupata da due residenti della città. All’interno del veicolo sono stati rinvenuti circa 500 grammi di una sostanza riconducibile alla chetamina insieme a diverse pasticche di metanfetamine.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palermo, smantellato laboratorio di droga: 172.000€ di bottino Notizie correlate Leggi anche: Diabete in Calabria: 172.000 pazienti, i medici ora prescrivono tutto Leggi anche: Donghae spacca i record: 172.000 copie per il debutto con ALIVE Aggiornamenti e dibattiti Scoperto laboratorio di droga nel Palermitano, due arrestiLa Guardia di Finanza del Comando provinciale di Palermo ha scoperto un laboratorio clandestino per la lavorazione e il confezionamento di droga a Grisì, nel Pa ... castelvetranonews.it Palermo, scoperto laboratorio di droga: due persone arrestate(LaPresse) - I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, nell’ambito di un’operazione contro il traffico di stupefacenti, hanno arrestato ... stream24.ilsole24ore.com