Sinner vola agli ottavi a Madrid | Moller battuto in due set ora sogna un record storico

Jannik Sinner si è qualificato per gli ottavi di finale del Mutua Madrid Open 2026 dopo aver sconfitto in due set il giocatore danese. Dopo un avvio difficile, l’italiano ha preso il controllo del match, dimostrando miglioramenti nel gioco e nella concentrazione. La vittoria lo porta a un passo da un record storico nel torneo, che potrebbe conquistare se continuerà con questa prestazione. Ora Sinner si prepara alla prossima sfida nel torneo.

Dopo un esordio complicato, l’azzurro domina il danese e accede agli ottavi del Masters 1000: nel mirino un primato mai raggiunto prima Jannik Sinner ritrova brillantezza e continuità e conquista con autorità gli ottavi di finale del Mutua Madrid Open 2026. Il numero uno del mondo supera senza difficoltà il danese Elmer Moller, imponendosi con un netto 6-2 6-3 e dando segnali importanti dopo una prima uscita meno convincente contro Bonzi. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it

Notizie correlate

Musetti vola agli ottavi: battuto Griekspoor in due set a MadridIl cammino sulla terra rossa prosegue con convinzione e qualità, in una giornata che ha confermato solidità e crescita.

Leggi anche: Musetti vola agli ottavi a Madrid: battuto Griekspoor in due set

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Sinner batte Moller in uno strano match e vola agli ottavi di Madrid; Tennis, Atp Madrid: Sinner batte anche Moller, è agli ottavi; ATP di Barcellona, Lorenzo Musetti eliminato ai quarti di finale: avanti Fils; Tutte le notizie e gli aggiornamenti del tennis mondiale.

Sinner-Moller 6-2 6-3, Jannik vola agli ottavi di finale al Masters 1000 di Madrid. Sfiderà Norrie o TiranteJannik Sinner si appresta a disputare la sua seconda sfida al Masters 1000 di Madrid. All'esordio l'azzurro ha affrontato il francese Benjamin Bonzi e la partita si è ... leggo.it

Sinner vola agli ottavi a Madrid: Moller battuto in due set, ora sogna un record storicoDopo un esordio complicato, l’azzurro domina il danese e accede agli ottavi del Masters 1000: nel mirino un primato mai raggiunto prima Jannik Sinner ritrova br ... sportface.it

I 10 tennisti che hanno guadagnato di più nella storia: Jannik Sinner vola. Classifica - facebook.com facebook

Tennis, Jannik Sinner vola in finale a Montecarlo, battuto Zverev. L'altoatesino si è imposto in due set, parziali 6-1, 6-4. Ora in finale affronterà il vincente tra Alcaraz e Vacherot. di Paolo Pacchioni x.com