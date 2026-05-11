Sinner senza filtri | In ogni torneo c' è una partita che mi rende più teso
Dopo aver vinto contro Popyrin agli Internazionali di Roma, Jannik Sinner ha parlato della sua esperienza nel torneo. Ha spiegato che in ogni competizione ci sono partite che lo fanno sentire più sotto pressione rispetto alle altre. Il tennista italiano ha condiviso alcune riflessioni sul suo stato d’animo durante le partite, offrendo uno sguardo diretto e senza filtri sulla sua esperienza in questa manifestazione.
Dopo la vittoria con Popyrin, Jannik Sinner commenta il suo percorso agli Internazionali di Roma: guarda il video.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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