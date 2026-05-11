Sinner senza filtri | In ogni torneo c' è una partita che mi rende più teso

Dopo aver vinto contro Popyrin agli Internazionali di Roma, Jannik Sinner ha parlato della sua esperienza nel torneo. Ha spiegato che in ogni competizione ci sono partite che lo fanno sentire più sotto pressione rispetto alle altre. Il tennista italiano ha condiviso alcune riflessioni sul suo stato d’animo durante le partite, offrendo uno sguardo diretto e senza filtri sulla sua esperienza in questa manifestazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui