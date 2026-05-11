Nel terzo turno di un torneo, un giocatore italiano ha ottenuto una vittoria chiara contro un avversario australiano, attualmente al 60 del ranking mondiale. La partita si è conclusa con due set a zero, 6-2 e 6-0, in poco più di un’ora di gioco. Ora, si prepara per un ottavo di finale che lo vedrà affrontare un altro italiano.

Una passeggiata di salute in perfetto stile Jannik Sinner, l’azzurro si qualifica per gli ottavi degliInternazionali BNL d’Italia. Successo più che netto al 3° turno contro l’australiano Alexei Popyrin, 60 del mondo, sconfitto 6-2, 6-0 in poco più di un’ora di gioco.Un match dominato fin dai primi scambi, con l’azzurro che nonostante qualche errore di troppo con il diritto nel primo parziale, ha poi alzato il livello e salutato l’avversario. Per Jannik 25° successo di fila nel 2026 e 30° a livello Masters 1000, sempre più vicino il record di 31 vittorie consecutive di Djokovic.Martedì agli ottavi la prima sfida a livello Atp contro Andrea Pellegrino, 155 del ranking e proveniente dalle qualificazioni.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sinner schianta Popyrin, ora un ottavo tutto italiano contro Pellegrino

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