Giulia Salemi ritrova la sorella Nausika dopo 25 anni | Siamo cresciute insieme è una storia privata

Giulia Salemi ha condiviso su Instagram di aver incontrato a Milano Nausika, una donna che considera come una sorella, dopo 25 anni. L’incontro è avvenuto per caso e le due si sono riunite dopo un lungo periodo di assenza. Salemi ha descritto la relazione come una storia privata e ha sottolineato di essere cresciute insieme, senza approfondire ulteriori dettagli.