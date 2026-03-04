Giulia Salemi ritrova la sorella Nausika dopo 25 anni | Siamo cresciute insieme è una storia privata
Giulia Salemi ha condiviso su Instagram di aver incontrato a Milano Nausika, una donna che considera come una sorella, dopo 25 anni. L’incontro è avvenuto per caso e le due si sono riunite dopo un lungo periodo di assenza. Salemi ha descritto la relazione come una storia privata e ha sottolineato di essere cresciute insieme, senza approfondire ulteriori dettagli.
Giulia Salemi racconta su Instagram l'incontro avvenuto per caso a Milano con sua sorella non di sangue, Nausika. La commozione dell'influencer: "Sarà per sempre la mia sorellina, raccontai la nostra storia al Grande Fratello e pianse con me tutta l'Italia". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Giulia Salemi ritrova la sorella Nausika: il commovente incontro dopo 25 anniIncontro a sorpresa per Giulia Salemi: alla prima di un musical riabbraccia Nausika, la sorellina di cui parlò al GF ... mondotv24.it
Giulia Salemi: Ho ritrovato Nausika, sarà sempre la mia sorellina. La influencer racconta l'incontro casuale che l'ha riempita di gioiaMetti una sera a teatro, per la prima di un musical, il piacere di uno spettacolo amato in tutto il mondo, iil glamour di una prima ma, sopra a tutto questo, un incontro inaspettato che ti apre il cuo ... today.it
