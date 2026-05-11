Sinner prima di Popyrin la sfida con Vagnozzi… a golf

Da webmagazine24.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner si sta preparando per il terzo turno degli Internazionali d’Italia 2026, che si terranno nei prossimi giorni. Prima di affrontare il suo avversario Popyrin, il giocatore ha partecipato a una sessione di golf. La partita si svolge in un contesto di allenamento e preparazione fisica, con Sinner che si dedica anche a esercizi sportivi diversi dal tennis.

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(Adnkronos) – Jannik Sinner si prepara per il terzo turno degli Internazionali d'Italia 2026. giocando a golf. Oggi, lunedì 11 maggio, sfida l'australiano Alexei Popyrin nel Masters 1000 di Roma, tornando in campo dopo l'esordio vincente contro Ofner di sabato. Sinner ha sfruttato il giorno libero concesso dall'organizzazione del torneo per smorzare un po' di. L'articolo Sinner, prima di Popyrin la sfida con Vagnozzi. a golf proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”....🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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