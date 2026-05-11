Sinner prima di Popyrin la sfida con Vagnozzi… a golf

Jannik Sinner si sta preparando per il terzo turno degli Internazionali d’Italia 2026, che si terranno nei prossimi giorni. Prima di affrontare il suo avversario Popyrin, il giocatore ha partecipato a una sessione di golf. La partita si svolge in un contesto di allenamento e preparazione fisica, con Sinner che si dedica anche a esercizi sportivi diversi dal tennis.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui