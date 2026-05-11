Sinner prima di Popyrin la sfida con Vagnozzi… a golf
Jannik Sinner si sta preparando per il terzo turno degli Internazionali d’Italia 2026, che si terranno nei prossimi giorni. Prima di affrontare il suo avversario Popyrin, il giocatore ha partecipato a una sessione di golf. La partita si svolge in un contesto di allenamento e preparazione fisica, con Sinner che si dedica anche a esercizi sportivi diversi dal tennis.
(Adnkronos) – Jannik Sinner si prepara per il terzo turno degli Internazionali d'Italia 2026. giocando a golf. Oggi, lunedì 11 maggio, sfida l'australiano Alexei Popyrin nel Masters 1000 di Roma, tornando in campo dopo l'esordio vincente contro Ofner di sabato. Sinner ha sfruttato il giorno libero concesso dall'organizzazione del torneo per smorzare un po' di. L'articolo Sinner, prima di Popyrin la sfida con Vagnozzi. a golf proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”....🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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A che ora gioca Sinner oggi, la sfida a Popyrin giustiziere di Berrettini all’Atp di RomaRoma, 11 maggio 2026 – Torna in campo Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia.
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ALTRA GIORNATONA! 4 italiani a caccia degli ottavi agli #IBI26: Campo Centrale #Sinner ??-Popyrin ?? non prima delle 15 #Cobolli ??-Tirante ?? ore 19 BNP Paribas Arena #Bellucci ??-Landaluce ?? ore 11 Tiafoe ??- #Pellegrino ?? a seguire Diret x.com
Oggi è il giorno del secondo match per Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia. L'azzurro scenderà in campo sul Centrale per sfidare Popyrin, ma sarà anche il giorno del debutto sul Centrale di Flavio Cobolli. Gli italiani nel maschile continuano a dare prova d facebook
Hamad Medjedovic all'arbitro prima di servire per rimanere nella partita: Dì loro di chiudere il becco e lasciarmi servire. Giocherò Arbitro: Ascolta.. Sarà rumoroso. Ci saranno alcune persone che parleranno. Faccio del mio meglio per controllarli. Continua a reddit
Sinner-Popyrin in diretta LIVE agli Internazionali di Roma 2026, si gioca dalle 15: in palio gli ottavi per Jannik, fuori BellucciSinner sfida Popyrin nel terzo turno degli Internazionali di Roma 2026, secondo match per Jannik dopo la vittoria con Ofner all'esordio ... fanpage.it