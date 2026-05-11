LIVE Sinner-Popyrin ATP Roma 2026 in DIRETTA | Gauff sotto con Jovic azzurro in campo non prima delle 15.00

Alle 13.55 si conclude il primo set tra Gauff e Jovic, con la statunitense che si aggiudica il parziale 7-5. Intanto, si svolge la sfida tra Sinner e Popyrin, mentre l’azzurro dovrebbe entrare in campo non prima delle 15.00. La partita di Roma è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in diretta.

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