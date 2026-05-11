LIVE Sinner-Popyrin ATP Roma 2026 in DIRETTA | Gauff sotto con Jovic azzurro in campo non prima delle 15.00
Alle 13.55 si conclude il primo set tra Gauff e Jovic, con la statunitense che si aggiudica il parziale 7-5. Intanto, si svolge la sfida tra Sinner e Popyrin, mentre l’azzurro dovrebbe entrare in campo non prima delle 15.00. La partita di Roma è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.55 Termina il primo set tra Gauff e Jovic con la prima che, un po’ a sorpresa, ha concesso il parziale alla connazionale statunitense per 5-7. Si avvina l’ingresso in campo del nostro fenomeno che non prima delle 15.00 affronterà Popyrin. 12.40 Il programma sul Centrale inizia con la vittoria di Cirstea su Noskova per 2-0. Tra pochi minuti in campo Gauff contro Jovic, poi non prima delle 15.00 sarà il turno dell’azzurro. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jannik Sinner e l’australiano Alexei Popyrin, valido per i sedicesimi di finale dell’ ATP di Roma, ultimo Masters 1000 sulla terra battuta prima del grande evento Slam del Rolland Garros a Parigi.🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie correlate
Leggi anche: LIVE Sinner-Popyrin, ATP Roma 2026 in DIRETTA: tra poco Gauff, azzurro in campo non prima delle 15.00
Leggi anche: LIVE Sinner-Ofner, ATP Roma 2026 in DIRETTA: tra poco Sabalenka, azzurro in campo non prima delle 19.00
Argomenti più discussi: Sinner-Popyrin vale gli ottavi di finale: quando e dove vederla; Popyrin, chi è l'avversario di Sinner a Roma; LIVE Sinner-Popyrin, ATP Roma 2026 in DIRETTA: sedicesimi per alzare il livello; Sinner-Popyrin: orario, diretta e dove in tv e streaming gli Internazionali d'Italia in tempo reale.
Sinner in campo domani contro Popyrin agli Internazionali di Roma! Jannik Sinner affronterà Alexei Popyrin domani al terzo turno degli Internazionali d'Italia sul Centrale, non prima delle 15. Potrai seguire la sfida in diretta TV su SkySport e in streaming su x.com
Late-night heroics Popyrin outlasts Mensik in 2h11 and will face Sinner in the next round #IBI26 facebook
Sinner è il giocatore più giovane ad aver collezionato finali in tutti gli attuali tornei ATP Masters 1000. reddit
LIVE Sinner-Popyrin, ATP Roma 2026 in DIRETTA: tra poco Gauff, azzurro in campo non prima delle 15.00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.40 Il programma sul Centrale inizia con la vittoria di Cirstea su Noskova per 2-0. Tra pochi minuti in campo ... oasport.it