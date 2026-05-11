LIVE Sinner-Popyrin ATP Roma 2026 in DIRETTA | sedicesimi per alzare il livello

Da oasport.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi in campo si affrontano il tennista italiano e il suo avversario in un match valido per i sedicesimi di finale dell’ATP Roma 2026. La partita si sta svolgendo in diretta, e i due giocatori stanno cercando di conquistare il passaggio al turno successivo del torneo. I tifosi restano collegati per seguire ogni scambio e aggiornamento in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jannik Sinner e l’australiano Alexei Popyrin, valido per i sedicesimi di finale dell’ ATP di Roma, ultimo Masters 1000 sulla terra battuta prima del grande evento Slam del Rolland Garros a Parigi. L’azzurro vuole scrivere ancora la storia dopo aver vinto ben tornei Masters di fila da Parigi fino a Madrid, passando per Indian Wells, Miami e Montecarlo. Il primatista mondiale ha avuto un esordio facile contro l’austriaco Sebastian Ofner che ha comunque giocato un buon match nel corso del quale aveva davvero poco da perdere: Sinner ha vinto 2-0, mentre l’australiano ha lottato e trionfato contro il ceco Jakub Mensik, ventiseiesima testa di serie e uno dei migliori talenti del circuito.🔗 Leggi su Oasport.it

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