Sinner-Moller in diretta LIVE in campo dalle 16 all'ATP Madrid 2026 | Jannik in campo nei sedicesimi di finale

Alle 16:00 si gioca sul campo centrale del Mutua Madrid Open 2026 il match tra Jannik Sinner e Moller, valido per i sedicesimi di finale dell’ATP Madrid. La partita sarà trasmessa in diretta e si preannuncia un confronto importante tra i due tennisti. Entrambi sono pronti a scendere in campo per questa sfida ufficiale nel torneo spagnolo.