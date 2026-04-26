Sinner-Moller in diretta LIVE in campo dalle 16 all'ATP Madrid 2026 | Jannik in campo nei sedicesimi di finale
Alle 16:00 si gioca sul campo centrale del Mutua Madrid Open 2026 il match tra Jannik Sinner e Moller, valido per i sedicesimi di finale dell’ATP Madrid. La partita sarà trasmessa in diretta e si preannuncia un confronto importante tra i due tennisti. Entrambi sono pronti a scendere in campo per questa sfida ufficiale nel torneo spagnolo.
Jannik Sinner sfida Moller sul campo centrale del Mutua Madrid Open 2026. Si gioca a partire dalle 16:00. Jannik, reduce dal successo di Monte Carlo 2026 dove ha riacquistato la prima posizione nel ranking mondiale, affronterà Moller (numero 169 al mondo). Il vincitore di oggi accederà agli ottavi di finale del Masters 1000 spagnolo.🔗 Leggi su Fanpage.it
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