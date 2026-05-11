Jannik Sinner e Alexei Popyrin si sfidano nel terzo turno degli Internazionali d’Italia 2026. Sinner, attualmente al primo posto nel ranking ATP, ha dominato la stagione. Popyrin, invece, si trova alla posizione numero 60. La partita ha un valore stimato di circa 47 milioni di euro. La sfida si svolge sui campi romani, con Sinner che cerca di avanzare nel torneo.

Jannik Sinner e Alexei Popyrin si affrontano al terzo turno degli Internazionali d’Italia 2026. Il numero 1 del mondo e dominatore della stagione Atp sfida un tennista che attualmente è al numero 60 del ranking mondiale. I pronostici ovviamente sono tutti a favore di Sinner essendoci tra i due un divario notevole. Una differenza evidenziata anche dai dati ufficiali Atp sui guadagni incassati quest’anno e in carriera. Sinner Popyrin, i guadagni in carriera. Jannik Sinner ha già incassato nel 2026 circa 4,9 milioni di euro di prize money grazie ai risultati ottenuti nei primi mesi della stagione. Alexei Popyrin, invece, si è fermato a circa 315mila euro di premi stagionali.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sinner Popyrin agli Internazionali Roma 2026, un confronto da 47 milioni di euro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Sinner Ofner agli Internazionali di Roma 2026, un confronto da 60 milioni di euroJannik Sinner e Sebastian Ofner si affrontano al secondo turno degli Internazionali di Roma 2026 in una sfida che mette di fronte due percorsi molto...

Sinner-Popyrin in diretta LIVE agli Internazionali di Roma 2026, si gioca dalle 15: sedicesimi di finale per JannikSinner sfida Popyrin nel terzo turno degli Internazionali di Roma 2026, secondo match per Jannik dopo la vittoria con Ofner all'esordio.

Argomenti più discussi: Jannik Sinner - Alexei Popyrin agli Internazionali d'Italia 2026: quando gioca a Roma, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner-Popyrin: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro); Popyrin, chi è l'avversario di Sinner a Roma; Dove vedere Sinner-Popyrin agli Internazionali d'Italia in tv e streaming.

Sinner-Popyrin oggi agli Internazionali di Roma: orario, e dove guardarla in tv e streaming ift.tt/l3shxiO x.com