Al secondo turno degli Internazionali di Roma 2026, si sfidano Jannik Sinner e Sebastian Ofner. L'incontro rappresenta un momento importante per entrambi i giocatori, con uno scontro che coinvolge un investimento complessivo di circa 60 milioni di euro. Sinner e Ofner vengono da percorsi diversi nel circuito, e la partita si presenta come un confronto tra due atleti con storie e livelli di esperienza differenti.

Jannik Sinner e Sebastian Ofner si affrontano al secondo turno degli Internazionali di Roma 2026 in una sfida che mette di fronte due percorsi molto diversi, sia dal punto di vista sportivo sia sotto il profilo economico. Da una parte c’è il numero 1 del mondo, dominatore della stagione Atp con cinque Masters 1000 vinti consecutivamente. Dall’altra l’austriaco Sebastian Ofner, attualmente numero 82 del ranking, reduce da una carriera costruita con continuità tra circuito Challenger e Atp. Il confronto economico tra Sinner e Ofner. Secondo i dati ufficiali Atp, Jannik Sinner ha già guadagnato nel 2026 circa 4,9 milioni di euro di prize money, grazie ai successi ottenuti nei principali tornei del circuito.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sinner Ofner agli Internazionali di Roma 2026, un confronto da 60 milioni di euro

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