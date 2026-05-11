Sinner-Popyrin agli Internazionali di Roma il risultato in diretta live della partita
Al Foro Italico si svolge il match tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin, valido per il terzo turno degli Internazionali d’Italia. Sinner, tennista italiano, affronta il giocatore australiano, attualmente al numero 60 del ranking Atp. La partita si gioca in diretta e i tifosi seguono con attenzione ogni punto. Entrambi i giocatori sono scesi in campo con l’obiettivo di avanzare nel torneo.
Grande attesa al Foro Italico per il ritorno in campo di Jannik Sinner, impegnato nel terzo turno degli Internazionali d’Italia contro l’australiano Alexei Popyrin, attuale numero 60 del ranking Atp. In palio c’è un posto negli ottavi di finale contro uno tra Frances Tiafoe e Andrea Pellegrino, ma soprattutto la possibilità per il numero uno del mondo di continuare una striscia impressionante nei Masters 1000. Con una vittoria, infatti, Sinner raggiungerebbe quota 30 successi consecutivi in questa categoria di tornei, un traguardo riuscito in passato soltanto a Novak Djokovic. I precedenti sorridono all’azzurro, avanti 2-1 contro Popyrin dopo le vittorie agli US Open e a Doha.🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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