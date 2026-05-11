Sinner-Popyrin agli Internazionali di Roma il risultato in diretta live della partita

Al Foro Italico si svolge il match tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin, valido per il terzo turno degli Internazionali d’Italia. Sinner, tennista italiano, affronta il giocatore australiano, attualmente al numero 60 del ranking Atp. La partita si gioca in diretta e i tifosi seguono con attenzione ogni punto. Entrambi i giocatori sono scesi in campo con l’obiettivo di avanzare nel torneo.

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