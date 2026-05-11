Sinner ottavi senza affanno | Popyrin si arrende 6-2 6-0
Sinner ha concluso senza difficoltà gli ottavi di finale, sconfiggendo l’avversario in due set, 6-2 e 6-0. La partita si è svolta senza particolari problemi per il tennista italiano, che ha dominato l’incontro contro il giocatore numero 60 del ranking mondiale. L’avversario ha ceduto nel secondo set senza riuscire a reagire, lasciando spazio a una vittoria netta e senza troppi sforzi.
Sulla carta poteva essere una serata insidiosa. Alexei Popyrin, numero 60 del mondo ma con un curriculum di tutto rispetto: un Masters 1000 vinto in Canada, una carriera spinta fino alla diciannovesima posizione mondiale, il fisico imponente e il servizio bombarolo che in passato gli sono valsi scalpi pesanti. Era esattamente il tipo di avversario capace di mettere qualche grattacapo a Jannik Sinner. Sulla terra rossa di Roma, poi, una giornata storta del numero 1 del mondo contro un giocatore di potenza pura non era uno scenario così esotico da immaginare. Invece il match è durato poco più di un’ora e si è chiuso con un sonoro 6-2, 6-0 per Sinner, che vola agli ottavi degli Internazionali BNL d’Italia con quella che è stata, di fatto, una sgambata.🔗 Leggi su Ezrome.it
Notizie correlate
Tennis Roma: Sinner strapazza Popyrin, è agli ottaviProsegue inarrestabile e senza incertezze la marcia di Jannik Sinner per la conquista degli Internazionali BNL d’Italia di tennis cinquant'anni dopo...
Tennis Roma, Sinner strapazza Popyrin ed è agli ottaviAGI - Jannik Sinner prosegue inarrestabile e senza incertezze nella marcia per la conquista degli Internazionali BNL d'Italia di tennis cinquant'anni...