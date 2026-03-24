Sinner da videogioco contro Moutet | gli highlights

Jannik Sinner continua a dominare al Miami Open: batte Moutet 6-1 6-4 e vola agli ottavi, allungando a 13 la striscia di vittorie nei Masters 1000 senza concedere set. Prossimo avversario lo statunitense Alex Michelsen. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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SINNER DA RECORD: IL TENNISTA CON PIU’ SET VINTI CONSECUTIVI NEI MASTERS 1000 Con la vittoria in due set arrivata ai danni di Moutet, l’altoatesino ha stabilito un nuovo record, superando il primato di Novak Djokovic che resisteva dal lontano 20 x.com

6-1 6-4 per il nostro Jannik contro il francese che ha provato di tutto per metterlo in difficoltà Sinner è stato, però, sempre attento e concentrato, anche se ha dovuto affrontare situazioni inedite chiamato a rete più volte da Moutet. Ora riposo perché domani sarà facebook