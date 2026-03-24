Sinner da videogioco contro Moutet | gli highlights

Da gazzetta.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner continua a dominare al Miami Open: batte Moutet 6-1 6-4 e vola agli ottavi, allungando a 13 la striscia di vittorie nei Masters 1000 senza concedere set. Prossimo avversario lo statunitense Alex Michelsen. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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