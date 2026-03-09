Fonseca esalta Sinner prima della sfida a Indian Wells | È su un altro livello affrontarlo è un privilegio

João Fonseca, allenatore di tennis brasiliano, ha elogiato il giocatore italiano prima della partita di Indian Wells, definendolo “su un altro livello” e descrivendolo come un privilegio da affrontare. Fonseca ha celebrato la serie di successi del suo atleta, che ha già battuto Tommy Paul e Karen Khachanov nel torneo, assicurandosi così gli ottavi di finale del Masters 1000 californiano.

Il momento magico di João Fonseca a Indian Wells continua. Il giovane talento brasiliano ha conquistato gli ottavi di finale del Masters 1000 californiano dopo aver superato Tommy Paul, successo arrivato dopo quello contro Karen Khachanov nel turno precedente. Ora lo attende una delle sfide più affascinanti possibili: il primo confronto in carriera contro Jannik Sinner. Per Fonseca si tratta di un traguardo storico: è infatti la prima volta che raggiunge gli ottavi di finale in un torneo di questa categoria. Un risultato che certifica la crescita del sudamericano, vissuto con entusiasmo ma anche con grande equilibrio. " È la prima volta che raggiungo gli ottavi in un torneo di questo livello ed è davvero bellissimo.